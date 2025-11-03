«Лавров передал Лукашенко прямую угрозу»
- 3.11.2025, 8:05
Правитель сворачивает диалог с Западом?
Telegram-канал «Беларуская выведка» поделился своим мнением о провокациях на границе с Литвой. Лукашенко якобы подвергся брутальному давлению со стороны Москвы:
— Кремль сначала передал заочное послание Путина и его близкого окружения. Позже Лукашенко всё услышал лично из уст Лаврова. В штабе говорят, что разговор был ультимативно угрожающим. Путин однозначно воспринял заигрывания Лукашенко как предательство.
Ранее согласованные действия Минска по диалогу с Литвой и Польшей через Вашингтон признаны, мягко говоря, контрпродуктивными. Источники сообщили, что Лукашенко реально испугался мести Путина и отступил. Именно прямая угроза от Путина, переданная Лавровым, ввели диктатора в состояние параноидального припадка и бессвязных бредовых идей и пугающих здравый смысл публичных выступлений.
КГБ получило задачу «всё испортить». Задача была отработана в 24 часа и ОСАМ осуществили операцию «мотыльки». Суть операции - постоянные отправки шаров через границу в направлении Вильнюса. Цель — выход из общения с Варшавой и Вильнюсом по линии спецслужб. По каналам связи с ЕС и США КГБ все же свалило ситуацию на Москву и лично на Путина. Лукашенко покорно поддался на окрик своего хозяина и резко сменил публичную риторику.
Telegram-канал пишет, что диктатор в последние месяцы особенно беспокоится за свою жизнь:
— СБП значительно увеличило своё присутствие на всех мероприятиях, ужесточены внутренние правила безопасности и технология личной охраны.
Тертель ежедневно во дворце на докладах, чего раньше не было даже в самые напряженные периоды. Сообщают, что АП перешла под частичный контроль КГБ, а Крутой выполняет лишь функции «секретарши» и мальчика для битья. Внутри Штаба наметился внутренний контур обороны, куда перестали допускать многих ранее посвящённых. Все переговоры временно поставлены на паузу.