3 ноября 2025, понедельник, 10:13
Трамп: Дни Мадуро сочтены

  • 3.11.2025, 9:27
  • 2,546
Трамп: Дни Мадуро сочтены
Дональд Трамп

Президент США ответил, ждать ли ударов по Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены, но выразил сомнения, что США нанесут удары по Венесуэле.

Об этом сообщает CBS News.

Отвечая на вопрос журналистки, сочтены ли дни Мадуро на посту президента, Трамп отметил:

«Я бы сказал, что да. Я думаю, что да, да».

Также в студии прозвучал вопрос, собираются ли США наносить удары по Венесуэле.

«Сомневаюсь. Не думаю. Но они очень плохо с нами обращаются, не только в отношении наркотиков — они забросили в нашу страну сотни тысяч людей, которых мы не хотели видеть», — подчеркнул Трамп.

В августе президент США Дональд Трамп подписал тайную директиву, позволяющую реализовывать непосредственные военные операции против латиноамериканских наркокартелей, которые были признаны иностранными террористическими организациями.

