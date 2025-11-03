Очередь на белорусско-польской границе выросла в шесть раз 3.11.2025, 10:57

2,052

Настоящий коллапс.

В шесть раз возросла очередь из легковых транспортных средств, следующих через пункт пропуска «Брест» в Польшу, в связи с закрытием литовскими властями границы с Беларусью.

Об этом сообщает телеграм-канал Таможенные органы Беларуси.

Если неделю назад выезда через белорусско-польскую границу в среднем ожидали 300-400 автомобилей, то в понедельник, 3 ноября, эта цифра превысила 2500.

Напомним, 31 октября Беларусь ввела запрет на перемещение по своей территории грузовых автомобилей из ЕС, прицепов (полуприцепов) из Польши и Литвы, а также легковых польских автомобилей, осуществляющих международную перевозку товаров.

В связи с этой мерой количество грузовых авто, ожидающих выезда в Польшу и Латвию, вернулось к стабильным для нынешнего времени цифрам, сообщает Государственный таможенный комитет.

Сейчас выезда из пункта пропуска «Козловичи» на польском направлении ожидает 2100 грузовых авто, из «Григоровщины» на латвийском — 520.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com