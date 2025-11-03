закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 11:45
Очередь на белорусско-польской границе выросла в шесть раз

  • 3.11.2025, 10:57
  • 2,052
Очередь на белорусско-польской границе выросла в шесть раз

Настоящий коллапс.

В шесть раз возросла очередь из легковых транспортных средств, следующих через пункт пропуска «Брест» в Польшу, в связи с закрытием литовскими властями границы с Беларусью.

Об этом сообщает телеграм-канал Таможенные органы Беларуси.

Если неделю назад выезда через белорусско-польскую границу в среднем ожидали 300-400 автомобилей, то в понедельник, 3 ноября, эта цифра превысила 2500.

Напомним, 31 октября Беларусь ввела запрет на перемещение по своей территории грузовых автомобилей из ЕС, прицепов (полуприцепов) из Польши и Литвы, а также легковых польских автомобилей, осуществляющих международную перевозку товаров.

В связи с этой мерой количество грузовых авто, ожидающих выезда в Польшу и Латвию, вернулось к стабильным для нынешнего времени цифрам, сообщает Государственный таможенный комитет.

Сейчас выезда из пункта пропуска «Козловичи» на польском направлении ожидает 2100 грузовых авто, из «Григоровщины» на латвийском — 520.

