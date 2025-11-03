закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

YouTube начнет улучшать качество видео с помощью ИИ

  • 3.11.2025, 14:03
YouTube начнет улучшать качество видео с помощью ИИ

Также платформа внедряет другие нововведения.

YouTube внедряет ИИ-масштабирование, которое автоматически улучшает видео с разрешением от 240p до 720p. Обновлённые версии будут воспроизводиться в HD, но оригиналы сохранятся без изменений. Опция отключается в настройках, пишет «Хайтек».

По словам представительницы YouTube Вероники Наваррете, алгоритм не затронет старые ролики, которые уже оцифрованы до 1080p. Авторы смогут полностью контролировать свои видео и при необходимости вернуть исходное качество.

Технология напоминает решения, которые уже применяют производители телевизоров и Nvidia в своих устройствах Shield TV. Однако YouTube впервые предлагает пользователям выбор — использовать ИИ-масштабирование или отказаться от него.

Компания также увеличит лимит миниатюр с 2 до 50 Мбайт, чтобы поддерживать изображения 4K, и тестирует загрузку роликов большего размера. На телевизорах зрители смогут покупать товары прямо из видео: QR-код на экране перенаправит на страницу покупки.

Появятся и другие обновления — интерактивные превью на главной странице и улучшенный поиск по каналам. Теперь приоритет будут получать видео автора, а не контент со всей платформы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук