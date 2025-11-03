YouTube начнет улучшать качество видео с помощью ИИ
Также платформа внедряет другие нововведения.
YouTube внедряет ИИ-масштабирование, которое автоматически улучшает видео с разрешением от 240p до 720p. Обновлённые версии будут воспроизводиться в HD, но оригиналы сохранятся без изменений. Опция отключается в настройках, пишет «Хайтек».
По словам представительницы YouTube Вероники Наваррете, алгоритм не затронет старые ролики, которые уже оцифрованы до 1080p. Авторы смогут полностью контролировать свои видео и при необходимости вернуть исходное качество.
Технология напоминает решения, которые уже применяют производители телевизоров и Nvidia в своих устройствах Shield TV. Однако YouTube впервые предлагает пользователям выбор — использовать ИИ-масштабирование или отказаться от него.
Компания также увеличит лимит миниатюр с 2 до 50 Мбайт, чтобы поддерживать изображения 4K, и тестирует загрузку роликов большего размера. На телевизорах зрители смогут покупать товары прямо из видео: QR-код на экране перенаправит на страницу покупки.
Появятся и другие обновления — интерактивные превью на главной странице и улучшенный поиск по каналам. Теперь приоритет будут получать видео автора, а не контент со всей платформы.