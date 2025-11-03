В Беларуси начали устанавливать новогодние елки

В Беларуси начали устанавливать новогодние елки8
- 3.11.2025, 14:15
Первые признаки приближающегося праздника уже заметили в Минске и Витебске.
Несмотря на то, что календаре ещё только первые числа ноября, а за окном - стабильно дождит, без намёка на первый снег, в некоторых городах Беларуси уже начали устанавливать новогодние ёлки. Первые признаки приближающегося праздника уже заметили в Минске и Витебске, пишет Telegraf.
Разумеется, так рано устанавливать решились искусственные новогодние ели. Они требуют более длительной сборки и установки, чем лесные красавицы, поэтому специалисты ЖКХ начинают их подготовку задолго до самого праздника. Впрочем, даже те ёлки, которые установят в ноябре, свой окончательный вид примут чуть позже - украшения на них, как правило, вешают не сразу после монтажа, а ближе к декабрю, а световые гирлянды начинают включать повсеместно ближе к католическому рождеству.
Пока же можно лишь пофантазировать, как будет выглядеть, к примеру, главная новогодняя красавица в Витебске. Её установят традиционно на площади Победы. Городские власти сообщили , что для праздничного дерева уже закупили новую иллюминацию.
А в Минске в числе первых начали монтировать ёлку в Парке экстремальных видов спорта по адресу улице Столетова. Так, судя по фото, опубликованным изданием sb.by, ёлку монтируют сразу с иллюминацией.