В Беларуси начали устанавливать новогодние елки 8 3.11.2025, 14:15

Первые признаки приближающегося праздника уже заметили в Минске и Витебске.

Несмотря на то, что календаре ещё только первые числа ноября, а за окном - стабильно дождит, без намёка на первый снег, в некоторых городах Беларуси уже начали устанавливать новогодние ёлки. Первые признаки приближающегося праздника уже заметили в Минске и Витебске, пишет Telegraf.

Разумеется, так рано устанавливать решились искусственные новогодние ели. Они требуют более длительной сборки и установки, чем лесные красавицы, поэтому специалисты ЖКХ начинают их подготовку задолго до самого праздника. Впрочем, даже те ёлки, которые установят в ноябре, свой окончательный вид примут чуть позже - украшения на них, как правило, вешают не сразу после монтажа, а ближе к декабрю, а световые гирлянды начинают включать повсеместно ближе к католическому рождеству.

Пока же можно лишь пофантазировать, как будет выглядеть, к примеру, главная новогодняя красавица в Витебске. Её установят традиционно на площади Победы. Городские власти сообщили , что для праздничного дерева уже закупили новую иллюминацию.

А в Минске в числе первых начали монтировать ёлку в Парке экстремальных видов спорта по адресу улице Столетова. Так, судя по фото, опубликованным изданием sb.by, ёлку монтируют сразу с иллюминацией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com