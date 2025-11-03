Немецкий флот тестирует новое лазерное оружие против дронов 3.11.2025, 15:43

Это лучший ответ на угрозу дешевых беспилотников.

Немецкий флот приближается к получению боевого лазерного оружия после годовых испытаний на борту фрегата «Саксония». Компании Rheinmetall и MBDA совместно с ВМС Германии разрабатывают систему направленной энергии для борьбы с беспилотниками, пишет National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Rheinmetall, лазерная установка мощностью 20 кВт успешно провела более 100 живых стрельб и многочисленные тесты сопровождения целей. Система показала высокую скорость реакции и точность, особенно против беспилотных летательных аппаратов, а также способна поражать цели «в чистом небе», без использования земли как фона для луча.

Лазерное оружие может поражать дроны, управляемые ракеты, артиллерийские снаряды, катера, минометы и рои дронов. MBDA отвечает за обнаружение и сопровождение целей, а Rheinmetall — за прицеливание, лазерный источник и интеграцию системы на кораблях. В будущем мощность установки может быть увеличена для поражения более крупных объектов.

Лазеры имеют значительное преимущество перед традиционными боеприпасами благодаря низкой стоимости: один выстрел направленной энергии обходится примерно в $10, тогда как ракета Patriot стоит около $3 млн, а RIM-161 SM-3 — до $30 млн. Это делает лазеры экономичным решением против дешевых дронов, представляющих все большую угрозу для военных кораблей США и НАТО в Красном море и у Аденского залива.

Испытания на фрегате «Саксония» стали важным шагом к оперативной готовности будущей лазерной системы для немецкого флота. Rheinmetall отмечает, что успешная сертификация демонстратора в Лазерном центре компетенций в Меппене открывает путь к развертыванию боевых лазеров в ближайшие годы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com