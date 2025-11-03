«Крестный отец ИИ» рассказал о технологической революции 2 3.11.2025, 15:56

Джеффри Хинтон

Крупные компании ставят на массовую замену рабочих.

Ученый-компьютерщик и лауреат Нобелевской премии Джеффри Хинтон вновь выразил обеспокоенность влиянием искусственного интеллекта на рынок труда и бизнес-модели крупных технологических компаний. Он заявил, что для того, чтобы окупить многомиллиардные инвестиции в ИИ, компании будут вынуждены заменять людей алгоритмами, пишет Fortune (перевод — сайт Charter97.org).

«Я считаю, что крупные компании ставят на массовую замену рабочих ИИ, потому что именно здесь кроется большой доход», — подчеркнул Хинтон. Он отметил, что хотя прошлые технологические революции одновременно создавали и уничтожали рабочие места, не ясно, будет ли также с ИИ.

Четыре крупнейших игрока в сфере ИИ — Microsoft, Meta, Alphabet и Amazon — планируют увеличить расходы с $360 млрд в этом году до $420 млрд в следующем. OpenAI в последние недели объявила о заключении инфраструктурных сделок на $1 трлн с компаниями вроде Nvidia, Broadcom и Oracle.

Анализ вакансий после запуска ChatGPT показал падение числа открытых позиций примерно на 30%. Недавние увольнения 14 000 сотрудников в Amazon, главным образом менеджеров среднего звена, также частично связывают с планами компании по «эффективному использованию ИИ».

При этом Хинтон отметил и положительные стороны ИИ. Oн может значительно повысить продуктивность в здравоохранении, образовании и других отраслях. «Проблема не в ИИ как таковом, а в том, как мы организуем общество», — добавил ученый.

По его мнению, ключевой вызов заключается в балансировании прибыли и социальных последствий, чтобы технологии приносили пользу, не приводя к массовой безработице.

