Один из лучших бойцов в истории Беларуси возобновляет спортивную карьеру 3.11.2025, 16:52

Андрей Орловский

Легенда UFC Андрей Орловский дебютирует в боксе.

Бывший чемпион UFC Андрей Орловский готовится провести свой первый боксерский поединок, сообщает «Точка».

Его соперником станет британец Келечи Дайк (известный также как Kelz). Поединок состоится 9 ноября в Нэшвилле (США) в рамках турнира Misfits Boxing.

Для 32-летнего Дайка это будет третий бой в профессиональном боксе – на его счету одна победа и одно поражение.

До начала боксерской карьеры он играл в американский футбол, выступая за «Лондон Уорриорз» и «Вена Викингз», а также стал известен широкой публике благодаря участию в реалити-шоу Netflix.

Орловский, которому 45 лет, значительно опытнее соперника. За свою карьеру он провел 42 поединка в UFC и покинул промоушен в 2024 году.

