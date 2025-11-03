Один из лучших бойцов в истории Беларуси возобновляет спортивную карьеру
- 3.11.2025, 16:52
Легенда UFC Андрей Орловский дебютирует в боксе.
Бывший чемпион UFC Андрей Орловский готовится провести свой первый боксерский поединок, сообщает «Точка».
Его соперником станет британец Келечи Дайк (известный также как Kelz). Поединок состоится 9 ноября в Нэшвилле (США) в рамках турнира Misfits Boxing.
Для 32-летнего Дайка это будет третий бой в профессиональном боксе – на его счету одна победа и одно поражение.
До начала боксерской карьеры он играл в американский футбол, выступая за «Лондон Уорриорз» и «Вена Викингз», а также стал известен широкой публике благодаря участию в реалити-шоу Netflix.
Орловский, которому 45 лет, значительно опытнее соперника. За свою карьеру он провел 42 поединка в UFC и покинул промоушен в 2024 году.