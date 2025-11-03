ВСУ уничтожили элитное подразделение РФ на вышке «Сиваш» 3.11.2025, 17:09

2,720

Нанесен мощный удар по буровой установке в Черном море.

Военно-морские силы ВСУ поразили элитное спецподразделение россиян, которое находилось на буровой установке «Сиваш», обнародовали соответствующее видео.

«Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины поразили элитное спецподразделение врага, которое находилось на буровой установке «Сиваш». Кроме технических средств разведки и наблюдения российских оккупантов, был уничтожен вражеский расчет ПТРК», — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что, пытаясь выдать очередное поражение за победу, россияне распространяют видео якобы уничтожения катера ВМС ВС Украины боеприпасом «Ланцет».

Как добавляют в ВМС, на самом деле это украинские силы успешно применили дрон-камикадзе.

