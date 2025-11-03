закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почему ИИ нужно воспринимать как пользователя, а не просто инструмент

1
  • 3.11.2025, 18:27
Почему ИИ нужно воспринимать как пользователя, а не просто инструмент

Сегодня он действует, принимает решения и взаимодействует с системами почти как человек.

Искусственный интеллект больше не за кулисами. Сегодня он действует, принимает решения и взаимодействует с системами почти как человек. От чат-ботов поддержки до помощников разработчиков — ИИ становится полноценным участником рабочих процессов, получая доступ на уровне сотрудников. Это радикально меняет подход к безопасности и управлению, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Президент по продуктам и технологиям Okta Рик Смит отметил: «Мы должны защищать клиентов не только от людей, но и от ИИ-агентов — относиться к ним как к пользователям».

Проблема в том, что большинство компаний до сих пор видят в ИИ просто приложение. Ему выдают API-ключи и сервисные аккаунты, которые остаются активными без контроля. «Это как впустить незнакомца и дать ему доступ ко всем системам», — предупреждает Смит.

Глава 909Cyber Ден Джонс добавляет: «Как только ИИ получает возможность входить в систему, извлекать данные или выполнять действия — он становится частью вашей идентификационной среды. Но компании продолжают считать его инфраструктурой, а не внутренним пользователем».

Ошибки ИИ не всегда злонамеренны — модели работают вероятностно, делая «лучшее предположение», которое может оказаться неверным. Поэтому ИИ способен нанести ущерб даже при добрых намерениях.

Следует распространить принципы управления идентичностью на машинных пользователей: контроль доступа, мониторинг поведения и безопасное отключение. «Это новая категория пользователей, над которыми нужно установить такие же механизмы защиты, как и над людьми», — подчеркивает Смит.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук