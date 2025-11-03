Неизвестные хакеры атаковали белорусских военных 1 3.11.2025, 18:45

Вирус под видом служебного приказа получил доступ к их компьютерам.

Исследовательская и разведывательная лаборатория Cyble (Cyble Research and Intelligence Labs — CRIL) обнаружила вредоносное программное обеспечение, которое распространяло ZIP-архив, маскирующийся под беларусский военный документ под названием «ТЛГ на убытие на переподготовку. pdf».

Беларусский военный документ использовался как приманка, считают в Cyble. Сработать он должен был на командиров Сил специальных операций.

После распаковки ZIP-архива жертве предоставляются два компонента: ярлык Windows с тем же русским именем «ТЛГ на убытие на переподготовку. pdf» и скрытый каталог с именем «FOUND.000». После запуска ярлыка злоумышленники получают доступ к командной строке через анонимизированный канал Tor и в итоге им доступны:

полный интерактивный доступ к рабочему столу компьютера;

возможность двунаправленной передачи файлов;

доступ к сетевым файлам общего доступа.

Объектами кампании заражения стали военнослужащие воздушно-десантных войск России и беларусских спецподразделений, специализирующихся на операциях с использованием БПЛА.

Фрагмент якобы беларусского военного документа

Фото: cyble.com

Исследователи Cyble отметили сходство этой рассылки вредоносов с предыдущей (Army+), направленной на компрометацию украинских объектов и уверенно связанной с российской командой Sandworm, однако заявили, что на данном этапе они не могут определить, кто именно несет ответственность за эту кампанию.

