Бывшего президента Чехии Милоша Земана госпитализировали 1 3.11.2025, 20:26

Милош Земан

Ему недавно провели экстренную операцию по удалению абсцесса со спины.

Бывший президент Чехии Милош Земан госпитализирован в больницу Мотол и ожидает важного обследования, сообщил в X его помощник Лубош Прохазка.

«Сегодня утром водитель в сопровождении охраны доставил в больницу его. Семья прокомментирует текущее состояние здоровья бывшего президента в течение недели», — добавил Прохазка.

«Это плановое обследование, ничего срочного. Думаю, я скоро буду дома », — заявил Земан изданию Blesk.

Земану недавно провели экстренную операцию по удалению абсцесса со спины. Планировалось, что он до конца ноября не приедет в больницу, оставаясь на амбулаторном лечении. 28 сентября в замке Глубока-над-Влтавой на юге Чехии прошло торжество по случаю дня рождения Земана, он был вынужден пропустить праздник.

Милошу Земану 81 год. В 2013 году он победил на первых в истории Чехии прямых президентских выборах, а затем переизбрался на новый пятилетний срок в 2018-м. В 2023 президентом Чехии стал Петр Павел.

