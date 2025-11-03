закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 20:56
Белорусов предупредили о «Пушистом Волке»

  • 3.11.2025, 20:36
Он открывает на смартфонах «порталы в вирусный ад».

В управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома предупредили белорусов о хакерской группировке Fluffy Wolf («Пушистый Волк»), которая занимается мошенническими аферами, распространяя на смартфоны «порталы в вирусный ад».

«Цирковой трюк» мошенников заключается в следующем: они присылают файлы, у которых иконка документов PDF, Word, Excel – знакомых белорусам приложений. «Но это не документы – это порталы в вирусный ад», – отметили в милиции.

Когда пользователь кликает по иконке файла, он скачивает «сюрприз-архив» с вирусами.

По данным управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома, за второй квартал 2025-го правоохранители зафиксировали скачивание 28 таких вредоносных файлов, за третий – уже почти 100.

Как защититься от «Пушистого Волка»

В милиции дали белорусам 3 рекомендации:

Проверять отправителя файла, домен его сайта.

Не кликать на вложения автоматически.

Обновлять защиту гаджета и мониторить трафик.

Мониторинг трафика на телефоне – это функция, по которой можно узнать, сколько интернет-трафика расходует устройство и какие приложения именно. Этот мониторинг нужен в том числе для безопасности: если внезапно увеличился расход трафика, это может говорить о вредоносном программном обеспечении (ПО) или скрытых обновлениях.

На Android и iPhone такая функция встроена в настройках (в разделе «Мобильные данные» или «Сотовая связь»), а также доступна через специальные приложения, например, от операторов или антивирусов.

