3 ноября 2025, понедельник, 23:57
ВСУ атаковали Курскую область РФ

  • 3.11.2025, 23:38
ВСУ атаковали Курскую область РФ

Сразу в нескольких районах области пропало электричество.

Подстанция в городе Рыльск Курской области якобы атакована украинскими войсками, более 16 тыс. человек остались без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», — написал он.

В ближайшее время специалисты начнут устранять последствия атаки, добавил губернатор.

