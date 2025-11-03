ВСУ атаковали Курскую область РФ
- 3.11.2025, 23:38
Сразу в нескольких районах области пропало электричество.
Подстанция в городе Рыльск Курской области якобы атакована украинскими войсками, более 16 тыс. человек остались без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», — написал он.
В ближайшее время специалисты начнут устранять последствия атаки, добавил губернатор.