ВСУ внезапной атакой освободили населенный пункт Ивановка

ВСУ внезапной атакой освободили населенный пункт Ивановка2
- 30.11.2025, 8:50
Взяты пленные.
Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины зачистили от российских оккупантов село Ивановка в Днепропетровской области и южные окраины этого населенного пункта.
Во время зачистки было ликвидировано 53 россиян, сообщили в 37 ОБрМП.
«В результате поисково-ударных действий было уничтожено 53 оккупанта и еще 19 взяты в плен», — говорится в подписи к видео с взятыми в плен россиянами.
Аналитики DeepState уточнили, что пленных оккупантов уже передали для пополнения обменного фонда.
«Они накормлены и оказана медицинская помощь. В отличие от у**юдков, мы максимально придерживаемся норм международного права», — отметили в DeepState.
Аналитики также выделили на карте боевых действий территорию села и окрестностей Ивановки, которые зачистили украинские бойцы.