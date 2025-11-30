СМИ: Новейшая ядерная ракета Путина взорвалась при испытаниях второй раз за год 7 30.11.2025, 10:35

3,828

Провал «Сармата» нанесет серьезный ущерб российской ядерной стратегии.

Взрыв на базе стратегических ракетных войск в городе Ясный Оренбургской области, произошедший в пятницу днем, стал результатом неудачных испытаний новейшей ядерной ракеты «Сармат», полагают военные эксперты, пишет The Moscow Times.

На кадрах, которые запечатлели очевидцы, ракета вылетает из шахты, поднимается в воздух, после чего кренится, начинает гореть и падает, разваливаясь на части и оставляя после себя гигантское грибовидное облако оражнево-фиолетового оттенка.

Под Оренбургом взорвалась жидкотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, и по всем признакам это «Сармат», считает Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения. Эту ракету Россия разрабатывает с 2013 года, чтобы заменить устаревшие советские ракеты наземного базирования. Президент Владимир Путин обещал, что «Сармат» поступит в войска еще в 2020 году, но ракета так и не полетела. Предыдущая попытка ее испытать около года назад завершилась неудачно: ракета взорвалась в шахте на полигоне Плесецк, оставив после себя гигантский кратер.

Наиболее вероятно, что испытания «Сармата» снова провалились, согласен Этьен Маркус, научный сотрудник французского Фонда стратегических исследований (FRS). Военным нужно срочно сертифицировать ракету, поскольку Путин анонсировал ее появление в войсках в этом году, напоминает эксперт. Ракета упала в 1 км от шахты, оставив после себя 70-метровый кратер, отмечает Маркус со ссылкой на спутниковые снимки Sentinel 2.

На этот раз ракету пытались запустить в направлении полигона Кура на Камчатке: для районов «Ясного» и Куры Россия выпустила NOTAM — уведомления для пилотов с рекомендацией облетать опасные зоны, отмечает военный эксперт Дмитрий Корнев.

Он согласен, что это упавшей ракетой мог быть «Сармат». Однако не исключает, что под Оренбургом состоялся неудачный тест «Воеводы» (Satan в классификации НАТО) — самой старой из имеющихся у России ракет, которая стоит на вооружении с 1980х. Обе ракеты — на жидком топливе, которое и оставило облако характерного цвета.

Подвиг сомневается: «Воеводу» последний раз испытывали в 2013 году. По данным SIPRI, на вооружении РВСН РФ осталось лишь 34 такие ракеты. Хотя некоторые «Воеводы» могут стоять на вооружении, крайне маловероятно, что ракетные войска решили запустить одну из них, пишет Подвиг.

На базе «Ясный» также размещены новейшие ракетные комплексы «Авангард». Однако эти ракеты используют «горячий пуск» из шахты, тогда как на видео запечатлен «холодный пуск», указывает эксперт. «Судя по всему, это очередная неудача для программы „Сармат“. Крайне маловероятно, что ракета будет развернута в 2025 году, как было объявлено президентом России в начале этого месяца», — заключает эксперт.

Провал «Сармата» «нанесет серьезный ущерб российскому сдерживанию в среднесрочной перспективе», пишет Маркус: «Замена устаревших ракет Р-36М2 („Воевода“ — ТМТ), на которых сосредоточена значительная часть стратегических боеголовок России, откладывается еще на более поздний срок, а их техническое обслуживание, которое до 2014 года осуществляла Украина, остается под вопросом».

Всего, по данным SIPRI, стратегические ядерные силы России насчитывают 333 ракеты наземного базирования. В основном это комплексы «Ярс» (206 единиц), в том числе передвижные, каждый из которых способен нести 4 боеголовки по 250 килитонн. Также Россия располагает 78 ракетами «Тополь» с одной боеголовкой в 800 килотонн, 12 комплексами «Авангард» и примерно тремя десятками «Воевод». У последних — 10 разделяющихся боеголовок.

Кроме того, на вооружении РФ — 192 баллистические ракеты подводных лодок («Синева» и «Булава»), следует из данных SIPRI.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com