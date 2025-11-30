закрыть
30 ноября 2025, воскресенье
В интернете показали уникальный шестиколесный суперкар Ferrari

  • 30.11.2025, 14:15
  • 1,508
Для проекта взяли купе со съемок фильма «Бесконечность».

Культовый суперкар Ferrari Testarossa стал основой для интересного проекта. Коллекционное авто стало шестиколесным.

Оригинальный тюнинг Ferrari Testarossa выполнили в США ателье Gas Monkey Garage и Danton Art Kustoms. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Американские тюнеры решили не портить коллекционное авто в хорошем состоянии. Для проекта взяли купе Ferrari Testarossa, существенно поврежденное во время съемок фильма «Бесконечность» с Марком Уолбергом в главной роли.

Ссуперкар Ferrari получил кардинально переработанную заднюю часть с третьей осью. Шестиколесный автомобиль существенно удлинили, оснастили диодными фарами и низкопрофильной резиной.

В салоне появились новая передняя панель и спортивные ковшеобразные сиденья Recaro с карбоновым каркасом. Родной оппозитный 12-цилиндровый двигатель на 380 сил не сохранился, поэтому шестиколесный Ferrari получил двигатель V8 LS от Chevrolet Corvette.

Ferrari Testarossa заводится и способен самостоятельно передвигаться. Впрочем, проект еще не завершен из-за того, что между его создателями возник конфликт и работы над автомобилем на данный момент приостановлены.

