Украинская разведка ликвидировала кадыровцев, продававших краденую солярку
Точку продажи заминировали.
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео подрыва автомобилей кадыровцев из подразделения «Ахмат» под Бердянском 29 ноября 2025 года.
В комментарии к видео объясняется, что в Бердянском районе прогремели два взрыва — это была успешная операция ГУР и Движения сопротивления, в результате которой оккупанты понесли потери.
Операцию удалось реализовать после того, как украинские партизаны выяснили, что кадыровцы продавали краденую солярку в одной и той же точке на трассе под Бердянском.
Это место заминировали и осуществили два подрыва в момент концентрации там оккупантов.
В результате спецоперации были поражены два автомобиля, на которых передвигались кадыровцы. Число потерь среди личного состава оккупантов уточняется.