Украинская разведка ликвидировала кадыровцев, продававших краденую солярку

Иллюстративное фото

Точку продажи заминировали.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео подрыва автомобилей кадыровцев из подразделения «Ахмат» под Бердянском 29 ноября 2025 года.

В комментарии к видео объясняется, что в Бердянском районе прогремели два взрыва — это была успешная операция ГУР и Движения сопротивления, в результате которой оккупанты понесли потери.

Операцию удалось реализовать после того, как украинские партизаны выяснили, что кадыровцы продавали краденую солярку в одной и той же точке на трассе под Бердянском.

Это место заминировали и осуществили два подрыва в момент концентрации там оккупантов.

В результате спецоперации были поражены два автомобиля, на которых передвигались кадыровцы. Число потерь среди личного состава оккупантов уточняется.

