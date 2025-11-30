Белорусских ИП поставили перед выбором 1 30.11.2025, 17:26

Негативные последствия уже ощущаются.

В Беларуси продолжает сокращаться число индивидуальных предпринимателей (ИП). Это следует из данных Белстата. «Зеркало» рассказывает подробности.

На 1 ноября в Беларуси насчитывалось 214 945 индивидуальных предпринимателей. Это на 11% меньше, чем годом ранее.

Если сравнивать ситуацию по регионам, то больше всего за этот период потеряла ИП Минская область — 17,3%. В Гродненской показатель сократился на 13,3%, а в Минске — на 10,5%. При этом ни в одном из регионов не был зафиксирован рост числа ИП.

Из отраслей за последний год больше всего ИП потеряла отрасль «информация и связь» — 24,9% (ноябрь 2025-го к аналогичному месяцу 2024-го).

Напомним, власти с 1 октября прошлого года прекратили регистрацию ИП по отдельным видам деятельности. При этом некоторым из действующих предпринимателей нужно до конца 2025-го либо перейти в юрлицо, либо закрыться.

Тем временем ИП продолжают уступать рынок торговым сетям. Так, розничный товарооборот индивидуальных предпринимателей и физлиц в январе-октябре этого года составил 3 млрд 723,4 млн рублей. Эта сумма на 4% меньше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период 2024-го.

На ИП и физлиц в январе-октябре нынешнего года приходилось 4,4% розничного товарооборота, остальное — на организации. Годом ранее этот показатель был на уровне 5,1%.

