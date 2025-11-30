Новый «Мустанг» выглядит винтажно, но ездит по-современному 1 30.11.2025, 18:30

1,926

Фото: Revology Cars

Модель сочетает ретро-стиль с современной производительностью.

Американская компания Revology представила Mustang Boss 429 1969 года, сохранивший классический внешний вид, но получивший современные инженерные решения и впечатляющую мощность, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

С первого взгляда автомобиль почти не отличается от оригинала: оранжевый кузов, культовые пятиспицевые колеса и традиционный дизайн. Однако под капотом скрывается полностью обновленная конструкция: новые стальные панели, усиленные подрамники, переработанное шасси и современная подвеска превращают «дикого» маслкара 60-х в точный и управляемый суперкар.

Оригинальный Boss 429 был оснащен 7-литровым V8 для NASCAR, и нынешний вариант сохраняет дух мощности, но в современной интерпретации. Под капотом установлен 5-литровый V8 Coyote с отдачей 710 л.с., который можно сочетать с 6-ступенчатой механикой или 10-ступенчатым автоматом.

Интерьер также полностью обновлен: премиальная кожа, деревянные вставки и внимание к деталям подчеркивают статус автомобиля.

Стоимость рестомода составляет $395 000, что выше многих других моделей, включая 815-сильный Mustang GTD и другие модификации Boss 429. Тем не менее такие автомобили создаются не для массового рынка — они предназначены для энтузиастов, которые хотят объединить душу классического Mustang с возможностями современного суперкара.

Revology Boss 429 демонстрирует, как рестомоды могут вдохнуть новую жизнь в легендарные автомобили, сохранив их стиль и добавив современные технологии, превращая классику в настоящее инженерное произведение искусства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com