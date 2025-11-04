закрыть
4 ноября 2025, вторник, 12:33
В Минске пожилой водитель сбил пешехода

  • 4.11.2025, 11:08
В Минске пожилой водитель сбил пешехода

Оба двигались на разрешающий сигнал светофора.

Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Белградской, при повороте налево на улицу Николы Теслы сбил 41‑летнего пешехода. Оба двигались на разрешающий сигнал светофора: и водитель при повороте, и пешеход по регулируемому переходу. Пострадавшего доставили в больницу.

Оба двигались на разрешающий сигнал светофора: и водитель при повороте, и пешеход по регулируемому переходу.

Пострадавшего доставили в больницу.

