В Минске пожилой водитель сбил пешехода

3,154

Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Белградской, при повороте налево на улицу Николы Теслы сбил 41‑летнего пешехода. Оба двигались на разрешающий сигнал светофора: и водитель при повороте, и пешеход по регулируемому переходу. Пострадавшего доставили в больницу.

