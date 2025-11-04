В Минске пожилой водитель сбил пешехода

В Минске пожилой водитель сбил пешехода4
Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Белградской, при повороте налево на улицу Николы Теслы сбил 41‑летнего пешехода. Оба двигались на разрешающий сигнал светофора: и водитель при повороте, и пешеход по регулируемому переходу. Пострадавшего доставили в больницу.
Пострадавшего доставили в больницу.