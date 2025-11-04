закрыть
В Сети высмеяли внешний вид белорусских военных

17
  • 4.11.2025, 11:31
  • 8,396
В Сети высмеяли внешний вид белорусских военных

Пользователи отмечают нелепую форму и сомнительную физическую подготовку.

Сегодня в Беларуси проходит оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил под руководством министра обороны Виктора Хренина. Темой встречи является организация подготовки и обучения должностных лиц и войск в 2025/2026 учебном году.

В мероприятии участвуют руководители органов военного управления, командиры соединений и воинских частей.

В Сети уже активно обсуждают внешний вид участников: пользователи отмечают нелепую форму и сомнительную физическую подготовку военных.

