Представлен экономичный кроссовер Hyundai за $9000 4.11.2025, 13:29

1,864

В его дизайне преобладают грани.

Кроссовер Hyundai Venue дебютировал в Индии, ведь это одна из стран, где выпускается модель. Именно там он поступит в продажу по цене от 790 000 рупий ($8900). Об авто рассказали на официальном сайте Hyundai.

Новый Hyundai Venue кардинально изменился внешне и стал похож на старших Creta и Tucson. В его дизайне преобладают грани. Немалая решетка радиатора, массивные бамперы и расширенные колесные арки сделали кроссовер более брутальным. Фары и фонари соединены диодными полосами.

Спортивный вариант Hyundai Venue N-Line отличается красным декором, спойлером на крыше и 17-дюймовыми дисками.

пускать в бензиновых и дизельных версиях

Фото: Hyundai

Размеры Hyundai Venue 2026:

длина — 3995 мм;

ширина — 1800 мм;

высота — 1665 мм;

колесная база — 2520 мм.

Салон и комплектация Hyundai Venue 2026

Салон Hyundai Venue также выдержан в стиле старших братьев. На передней панели установили два 12,3-дюймовых дисплея. Задний диван оснащен регулировкой угла наклона спинки.

Топовый вариант Hyundai Venue 2026 оснащен климат-контролем, навигацией, парктроником, камерами кругового обзора, распылителем духов, акустикой Bose, электроприводом кресла водителя и вентиляцией передних сидений.

Дешевый кроссовер Hyundai Venue, характеристики

Новый Hyundai Venue будут выпускать в трех экономичных модификациях:

1,2 л бензин, 83 л.с. — расход 5,5 л на 100 км;

1,0 л турбо бензин, 120 л. с. — расход 5 л на 100 км;

1,5 л турбодизель, 116 л. с. — расход 4,8 л на 100 км.

Различные версии модели комплектуют 5-ступенчатой или 6-ступенчатой механической, 6-ступенчатой автоматической и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Привод — только передний.

