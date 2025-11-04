Представлен экономичный кроссовер Hyundai за $9000
- 4.11.2025, 13:29
В его дизайне преобладают грани.
Кроссовер Hyundai Venue дебютировал в Индии, ведь это одна из стран, где выпускается модель. Именно там он поступит в продажу по цене от 790 000 рупий ($8900). Об авто рассказали на официальном сайте Hyundai.
Новый Hyundai Venue кардинально изменился внешне и стал похож на старших Creta и Tucson. В его дизайне преобладают грани. Немалая решетка радиатора, массивные бамперы и расширенные колесные арки сделали кроссовер более брутальным. Фары и фонари соединены диодными полосами.
Спортивный вариант Hyundai Venue N-Line отличается красным декором, спойлером на крыше и 17-дюймовыми дисками.
Фото: Hyundai
Размеры Hyundai Venue 2026:
длина — 3995 мм;
ширина — 1800 мм;
высота — 1665 мм;
колесная база — 2520 мм.
Салон и комплектация Hyundai Venue 2026
Салон Hyundai Venue также выдержан в стиле старших братьев. На передней панели установили два 12,3-дюймовых дисплея. Задний диван оснащен регулировкой угла наклона спинки.
Топовый вариант Hyundai Venue 2026 оснащен климат-контролем, навигацией, парктроником, камерами кругового обзора, распылителем духов, акустикой Bose, электроприводом кресла водителя и вентиляцией передних сидений.
Дешевый кроссовер Hyundai Venue, характеристики
Новый Hyundai Venue будут выпускать в трех экономичных модификациях:
1,2 л бензин, 83 л.с. — расход 5,5 л на 100 км;
1,0 л турбо бензин, 120 л. с. — расход 5 л на 100 км;
1,5 л турбодизель, 116 л. с. — расход 4,8 л на 100 км.
Различные версии модели комплектуют 5-ступенчатой или 6-ступенчатой механической, 6-ступенчатой автоматической и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Привод — только передний.