Бойцы ГУР взяли под контроль острова на территории бывшего Каховского водохранилища 4.11.2025, 15:55

Поднят украинский флаг.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины взяли под контроль острова в «серой зоне» на территории бывшего Каховского водохранилища.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР во вторник, 4 ноября.

Успешную разведывательно-диверсионную операцию осуществили бойцы подразделения «Братство», входящего в состав «Спецподразделения Тимура».

В рамках операции в районе участка Большие Кучугуры, расположенного в семи километрах от береговой линии, спецназовцы ГУР обнаружили и ликвидировали двух российских оккупантов.

Бойцы «Братства» подняли на территории островов украинский флаг и взяли территорию под контроль, добавили в ГУР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com