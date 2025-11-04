Бойцы ГУР взяли под контроль острова на территории бывшего Каховского водохранилища
- 4.11.2025, 15:55
Поднят украинский флаг.
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины взяли под контроль острова в «серой зоне» на территории бывшего Каховского водохранилища.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР во вторник, 4 ноября.
Успешную разведывательно-диверсионную операцию осуществили бойцы подразделения «Братство», входящего в состав «Спецподразделения Тимура».
В рамках операции в районе участка Большие Кучугуры, расположенного в семи километрах от береговой линии, спецназовцы ГУР обнаружили и ликвидировали двух российских оккупантов.
Бойцы «Братства» подняли на территории островов украинский флаг и взяли территорию под контроль, добавили в ГУР.