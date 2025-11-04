The Economist: Искусственный интеллект меняет онлайн-знакомства

The Economist: Искусственный интеллект меняет онлайн-знакомства1
- 4.11.2025, 16:22
Tinder, Hinge и Bumble открывают новую эру.
Мир онлайн-знакомств переживает новую эру. Все больше пользователей прибегают к помощи искусственного интеллекта (ИИ), чтобы находить партнеров и строить отношения. По данным исследования, четверть синглов уже используют ИИ для составления анкет и сообщений, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).
Примером стал программист, который создал ИИ-бота для общения в Tinder. Алгоритм обработал более 5 000 анкет и помог своему создателю встретить будущую невесту — теперь пара обручена.
Крупнейшие приложения для знакомств активно внедряют технологии, надеясь вернуть себе популярность. После падения интереса пользователей и обвала акций на 80–90% компании ищут новые решения.
Tinder запустил инструмент на базе ИИ, который предлагает «ежедневную подборку» потенциальных партнеров. Hinge внедрил интеллектуальный алгоритм для подбора совпадений, увеличив их количество на 15%. Bumble разрабатывает приложение, способное само создавать профиль и подбирать совместимых пользователей. Grindr планирует к 2027 году запустить «ИИ-крыло» — помощника, который будет писать сообщения и даже планировать свидания.
Однако не все воспринимают цифровых «свах» с энтузиазмом. Некоторые пользователи жалуются, что их «очаровали при помощи ChatGPT». Эксперты предупреждают: ИИ может вызвать недоверие и «охладить» человеческие отношения.
Тем не менее, даже если алгоритмы вмешиваются в процесс поиска любви, результат может оказаться вполне успешным. Ведь, как и прежде, любовь остается непредсказуемой — даже для искусственного интеллекта.