The Economist: Искусственный интеллект меняет онлайн-знакомства 1 4.11.2025, 16:22

1,268

Tinder, Hinge и Bumble открывают новую эру.

Мир онлайн-знакомств переживает новую эру. Все больше пользователей прибегают к помощи искусственного интеллекта (ИИ), чтобы находить партнеров и строить отношения. По данным исследования, четверть синглов уже используют ИИ для составления анкет и сообщений, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Примером стал программист, который создал ИИ-бота для общения в Tinder. Алгоритм обработал более 5 000 анкет и помог своему создателю встретить будущую невесту — теперь пара обручена.

Крупнейшие приложения для знакомств активно внедряют технологии, надеясь вернуть себе популярность. После падения интереса пользователей и обвала акций на 80–90% компании ищут новые решения.

Tinder запустил инструмент на базе ИИ, который предлагает «ежедневную подборку» потенциальных партнеров. Hinge внедрил интеллектуальный алгоритм для подбора совпадений, увеличив их количество на 15%. Bumble разрабатывает приложение, способное само создавать профиль и подбирать совместимых пользователей. Grindr планирует к 2027 году запустить «ИИ-крыло» — помощника, который будет писать сообщения и даже планировать свидания.

Однако не все воспринимают цифровых «свах» с энтузиазмом. Некоторые пользователи жалуются, что их «очаровали при помощи ChatGPT». Эксперты предупреждают: ИИ может вызвать недоверие и «охладить» человеческие отношения.

Тем не менее, даже если алгоритмы вмешиваются в процесс поиска любви, результат может оказаться вполне успешным. Ведь, как и прежде, любовь остается непредсказуемой — даже для искусственного интеллекта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com