Спецназ ГУР разнес штаб российских оккупантов в Авдеевке
- 4.11.2025, 16:43
Уничтожены офицеры и операторы дронов.
Украинские разведчики нанесли удар по штабу управления дронами российского подразделения «Рубикон» в оккупированной Авдеевке Донецкой области. Уничтожены офицеры и операторы БпЛА.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
«В полуразрушенном доме оккупированной Авдеевки Донецкой области бойцы ГУР МО Украины обнаружили штаб российских захватчиков из так называемого центра «Рубикон», - говорится в сообщении.
По данным разведки, «Рубикон» специализируется на использовании беспилотных систем, в частности ударных дронов, и является одной из боеспособных структур оккупационной армии, на которую РФ тратит значительные ресурсы.
Получив координаты вражеского расположения, разведчики ГУР нанесли прицельный удар беспилотным средством FP-2, оснащенным боевой частью весом более 105 кг.
В результате удара ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского «Рубикона», которые находились в штабе.