закрыть
4 ноября 2025, вторник, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецназ ГУР разнес штаб российских оккупантов в Авдеевке

  • 4.11.2025, 16:43
  • 1,536
Спецназ ГУР разнес штаб российских оккупантов в Авдеевке

Уничтожены офицеры и операторы дронов.

Украинские разведчики нанесли удар по штабу управления дронами российского подразделения «Рубикон» в оккупированной Авдеевке Донецкой области. Уничтожены офицеры и операторы БпЛА.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

«В полуразрушенном доме оккупированной Авдеевки Донецкой области бойцы ГУР МО Украины обнаружили штаб российских захватчиков из так называемого центра «Рубикон», - говорится в сообщении.

По данным разведки, «Рубикон» специализируется на использовании беспилотных систем, в частности ударных дронов, и является одной из боеспособных структур оккупационной армии, на которую РФ тратит значительные ресурсы.

Получив координаты вражеского расположения, разведчики ГУР нанесли прицельный удар беспилотным средством FP-2, оснащенным боевой частью весом более 105 кг.

В результате удара ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского «Рубикона», которые находились в штабе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип