Спецназ ГУР разнес штаб российских оккупантов в Авдеевке 4.11.2025, 16:43

Уничтожены офицеры и операторы дронов.

Украинские разведчики нанесли удар по штабу управления дронами российского подразделения «Рубикон» в оккупированной Авдеевке Донецкой области. Уничтожены офицеры и операторы БпЛА.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

«В полуразрушенном доме оккупированной Авдеевки Донецкой области бойцы ГУР МО Украины обнаружили штаб российских захватчиков из так называемого центра «Рубикон», - говорится в сообщении.

По данным разведки, «Рубикон» специализируется на использовании беспилотных систем, в частности ударных дронов, и является одной из боеспособных структур оккупационной армии, на которую РФ тратит значительные ресурсы.

Получив координаты вражеского расположения, разведчики ГУР нанесли прицельный удар беспилотным средством FP-2, оснащенным боевой частью весом более 105 кг.

В результате удара ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского «Рубикона», которые находились в штабе.

