закрыть
4 ноября 2025, вторник, 18:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: Учителя призывают воспитывать уважение и эмпатию у детей

  • 4.11.2025, 17:44
Forbes: Учителя призывают воспитывать уважение и эмпатию у детей
Иллюстративное фото

Необходимо противостоять вредным идеям.

Новое исследование 2025-го года показало тревожную тенденцию — учителя все чаще замечают, что идеологии интернет-ненависти начали проявляться прямо в школьных классах. 76% британских учителей средних школ и 60% начальных заявили, что крайне обеспокоены влиянием онлайн-мизогинии на учеников, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Учителя отмечают, что все больше мальчиков начинают повторять фразы и установки популярных интернет-инфлюенсеров, продвигающих идеи превосходства мужчин. Многие из них подаются под видом «саморазвития» и «мужского лидерства», что делает их особенно опасными.

Некоторые педагоги сообщили, что ученики цитировали таких блогеров, оправдывали насилие над женщинами и даже высказывались, что «женщины должны оставаться дома». Были зафиксированы случаи физического запугивания девочек даже среди детей младших классов.

По словам исследователей, девочки все чаще чувствуют тревогу и неуверенность, многие боятся ходить в школу из-за поведения одноклассников. Учителя фиксируют падение самооценки, ухудшение психологического состояния и снижение активности девочек на уроках.

Эксперты предупреждают, что речь идет не просто о грубых шутках — школы становятся психологически небезопасной средой для девочек. Если такие установки укореняются в сознании детей до подросткового возраста, изменить их позже будет крайне сложно.

90% опрошенных учителей считают, что школам необходимо внедрять специальные образовательные программы, направленные на борьбу с онлайн-мизогинией и развитие эмпатии и уважения.

Исследование подчеркивает: интернет стал новой «школой» для детей, где они ежедневно сталкиваются с контентом, формирующим их мировоззрение. Поэтому борьба с вредными идеями должна начинаться как можно раньше — усилиями не только педагогов, но и родителей, старших братьев и сестер, а также социальных платформ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип