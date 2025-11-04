Forbes: Учителя призывают воспитывать уважение и эмпатию у детей 4.11.2025, 17:44

Иллюстративное фото

Необходимо противостоять вредным идеям.

Новое исследование 2025-го года показало тревожную тенденцию — учителя все чаще замечают, что идеологии интернет-ненависти начали проявляться прямо в школьных классах. 76% британских учителей средних школ и 60% начальных заявили, что крайне обеспокоены влиянием онлайн-мизогинии на учеников, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Учителя отмечают, что все больше мальчиков начинают повторять фразы и установки популярных интернет-инфлюенсеров, продвигающих идеи превосходства мужчин. Многие из них подаются под видом «саморазвития» и «мужского лидерства», что делает их особенно опасными.

Некоторые педагоги сообщили, что ученики цитировали таких блогеров, оправдывали насилие над женщинами и даже высказывались, что «женщины должны оставаться дома». Были зафиксированы случаи физического запугивания девочек даже среди детей младших классов.

По словам исследователей, девочки все чаще чувствуют тревогу и неуверенность, многие боятся ходить в школу из-за поведения одноклассников. Учителя фиксируют падение самооценки, ухудшение психологического состояния и снижение активности девочек на уроках.

Эксперты предупреждают, что речь идет не просто о грубых шутках — школы становятся психологически небезопасной средой для девочек. Если такие установки укореняются в сознании детей до подросткового возраста, изменить их позже будет крайне сложно.

90% опрошенных учителей считают, что школам необходимо внедрять специальные образовательные программы, направленные на борьбу с онлайн-мизогинией и развитие эмпатии и уважения.

Исследование подчеркивает: интернет стал новой «школой» для детей, где они ежедневно сталкиваются с контентом, формирующим их мировоззрение. Поэтому борьба с вредными идеями должна начинаться как можно раньше — усилиями не только педагогов, но и родителей, старших братьев и сестер, а также социальных платформ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com