закрыть
4 ноября 2025, вторник, 18:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Rheinmetall строит гигантский завод боеприпасов в Литве.

  • 4.11.2025, 17:49
Rheinmetall строит гигантский завод боеприпасов в Литве.

Его построят у границ Беларуси.

Немецкий концерн Rheinmetall приступил к строительству крупного завода по производству артиллерийских боеприпасов в Литве. Этот проект стал самым масштабным оборонным вложением в истории страны и направлен на усиление оборонного потенциала НАТО на восточном фланге, сообщает пресс-служба концерна.

Предприятие разместят возле города Байсогала на участке площадью 340 гектаров. Завод будет производить 155-мм артиллерийские снаряды — один из ключевых типов боеприпасов для современной артиллерии. В середине 2026 года начнется выпуск первых 35 тысяч снарядов в год, а уже в 2027-м производство планируют увеличить до 100 тысяч единиц.

Общий объем инвестиций — около 300 млн евро. Предприятие обеспечит работу примерно 400 сотрудникам, разделенным на две смены. Полная готовность завода ожидается к 2027 году.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что развитие собственной оборонной промышленности — «ключевой элемент сдерживания», особенно на фоне российской агрессии против Украины. Глава Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что расширение производства в Литве — «четкий сигнал Москве» о способности НАТО быстро усиливать оборонные мощности.

Rheinmetall также подписала меморандум о создании в Литве второго завода — для производства метательных зарядов, необходимых для артиллерийских снарядов.

Проект реализуется параллельно с размещением немецкой танковой бригады в составе 5 тысяч военнослужащих, которая будет полностью развернута в Литве к концу 2027 года. В следующем году Вильнюс планирует довести расходы на оборону до более чем 5% ВВП, что является одним из самых высоких показателей в НАТО.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип