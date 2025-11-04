Rheinmetall строит гигантский завод боеприпасов в Литве. 4.11.2025, 17:49

Его построят у границ Беларуси.

Немецкий концерн Rheinmetall приступил к строительству крупного завода по производству артиллерийских боеприпасов в Литве. Этот проект стал самым масштабным оборонным вложением в истории страны и направлен на усиление оборонного потенциала НАТО на восточном фланге, сообщает пресс-служба концерна.

Предприятие разместят возле города Байсогала на участке площадью 340 гектаров. Завод будет производить 155-мм артиллерийские снаряды — один из ключевых типов боеприпасов для современной артиллерии. В середине 2026 года начнется выпуск первых 35 тысяч снарядов в год, а уже в 2027-м производство планируют увеличить до 100 тысяч единиц.

Общий объем инвестиций — около 300 млн евро. Предприятие обеспечит работу примерно 400 сотрудникам, разделенным на две смены. Полная готовность завода ожидается к 2027 году.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что развитие собственной оборонной промышленности — «ключевой элемент сдерживания», особенно на фоне российской агрессии против Украины. Глава Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что расширение производства в Литве — «четкий сигнал Москве» о способности НАТО быстро усиливать оборонные мощности.

Rheinmetall также подписала меморандум о создании в Литве второго завода — для производства метательных зарядов, необходимых для артиллерийских снарядов.

Проект реализуется параллельно с размещением немецкой танковой бригады в составе 5 тысяч военнослужащих, которая будет полностью развернута в Литве к концу 2027 года. В следующем году Вильнюс планирует довести расходы на оборону до более чем 5% ВВП, что является одним из самых высоких показателей в НАТО.

