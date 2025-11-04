Украина начинает реформировать военную службу 4.11.2025, 18:07

Киев стремится привлечь рекрутов и снизить нагрузку на армию.

Украина намерена реформировать систему военной службы, вводя срочные контракты наряду с действующим призывом. Цель инициативы — привлечь больше добровольцев и облегчить нагрузку на военнослужащих, которые несут службу уже несколько лет подряд, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

До сих пор украинские военные служили по бессрочным контрактам. Это снижало мотивацию, ведь многие опасались, что подписав контракт, окажутся на фронте без возможности планировать будущее.

Согласно новому порядку, контракты можно будет заключать на срок от одного до пяти лет, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. Нововведение будет доступно как для нынешних военных, так и для новых рекрутов.

При этом мобилизация сохранится — она по-прежнему необходима для пополнения армии. Однако те, кто подпишет контракт сроком от двух лет, получат годовую отсрочку от возможной мобилизации после завершения службы.

Эта мера, по словам экспертов, призвана стимулировать украинцев, которые опасаются призыва. После почти четырех лет полномасштабной войны страна столкнулась с ростом уклонений от военной службы и усталостью среди действующих солдат.

Командование подчеркивает, что освобождать измотанных бойцов возможно лишь при условии, что их места займут новые контрактники. На фоне численного превосходства российских войск эта реформа становится жизненно необходимой для поддержания боеспособности армии.

