Польский суд поставил точку в деле об убийстве белоруски в центре Варшавы

  • 4.11.2025, 18:12
  • 1,618
Польский суд поставил точку в деле об убийстве белоруски в центре Варшавы

Пожизненный приговор остался без изменений.

Варшавский апелляционный суд оставил в силе приговор к пожизненному заключению, вынесенный Дориану Славчику за изнасилование и убийство в польской столице 25-летней гражданки Беларуси Елизаветы Герцен, сообщает портал tvn24.pl.

Подчеркивается, что это «окончательное решение».

В публикации говорится, что, согласно приговору суда низшей инстанции, пожизненное наказание осужденный будет отбывать «в терапевтическом стационаре».

О том, что защита гражданина Польши Славчика опротестовала приговор, сообщалось 28 октября.

Как сообщило Польское радио, адвокаты считали, что председатель суда не имел права входить в состав судейской коллегии. Они также не согласились с оценкой доказательств, использованных судом, и с самим приговором.

Напомним, по данным следствия, в ночь с 24 на 25 февраля мужчина напал на белоруску в центре Варшавы. Он приставил нож к горлу, изнасиловал и пытался ее задушить. Девушку нашли без сознания на лестничной клетке дома № 47 по улице Журавя в Варшаве. Она умерла в больнице Варшавского медицинского университета спустя четыре дня, 1 марта.

Елизавету похоронили в Варшаве 15 марта 2024 года. Через неделю после убийства в центре польской столицы прошел марш «Ее звали Лиза» в память о белоруске.

