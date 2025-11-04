Как Кремль маскирует старые записи с Путиным 4.11.2025, 18:37

Чиновников заставляют одеваться одинаково, чтобы выдать «консервы» за новые встречи.

Кремль отвел участникам встреч с Путиным особую роль – в день выхода заранее записанных «консерв» они появлялись на других мероприятиях в тех же костюмах, что и в Кремле. Так пресс-служба пытается выдать старые записи за свежие. Но мелочи – украшения, часы, книги на полках – снова выдали постановку, пишет «Настоящее время».

В 2025 году пресс-служба Кремля неоднократно выдавала снятые заранее встречи Владимира Путина – за свежие. Такие записи называют «консервами»: их выпускают в те дни, когда президент на самом деле не появляется на публике.

Расследовательский проект «Система» уже показывал, как выявить такие подмены по расстановке книг на полках в рабочем кабинете президента или по положению ручек на его столе. Теперь разоблачим еще один трюк Кремля.

В день когда выходит очередная «консерва» с Путиным, чиновники, участвовавшие в записи, появляются и на других мероприятиях – публично и в реальном времени. Судя по всему, чтобы скрыть подмену, они получают инструкции одеваться точно так же, как на «консервах». Но идеально попасть в образ не всегда получается – чиновников выдают мелочи.

Мы нашли несколько таких примеров.

Светлана Чупшева, глава Агентства стратегических инициатив

Дата записи «консервы»: не позже февраля 2025

Дата публикации «консервы»: 9 апреля 2025

В 2025 году Чупшева дважды участвовала в съемке «консерв», которые вышли в апреле и сентябре. В первую из этих двух встреч она посещала Кремль в черном жакете с золотистыми пуговицами. Точно в такой же одежде в день публикации «консервы» она появилась на совещании правительства и на подписании договора с Российским обществом хирургов.

Если верить Кремлю, три мероприятия («консерва», правительство, хирурги) состоялись в один и тот же день. Однако на то, что встреча в Кремле – «консерва», указывает расположение книг в кабинете президента (подробнее мы писали об этом тут). Немного изменился и образ Чупшевой: в Кремле она в одних сережках, а на мероприятиях, реально состоявшихся 9 апреля, – в других.

Дмитрий Григоренко, зампред правительства

Дата записи «консервы»: не позже середины августа 2025

Дата публикации «консервы»: 25 августа 2025

На встречу в Кремль Григоренко пришел в темно-синем галстуке с капельным узором, а также с массивным часами на левой руке. На «консервный» формат этой встречи указывает то, что на книжной полке Путина в момент встречи не было сборника поэзии костромских десантников, который впервые появился на полке в публикации Кремля от 13 августа (подробнее об этом здесь).

Вице-премьер Григоренко был внимателен: на совещание правительства в день публикации «консервы» он надел те же галстук и часы. Судя по фотохронике с участием Григоренко за 2025 год, у него несколько галстуков, которые меняются время от времени.

Светлана Радионова, глава Росприроднадзора

Дата записи «консервы»: не позже середины сентября 2025

Дата публикации «консервы»: 21 октября 2025

К Путину Радионова пришла в голубой блузе с металлическими пуговицами. Это «консерва»: в шкафу Путина нет сборника поэзии ВДВ, который впервые появился на книжной полке в августе. В точно такой же блузе Радионова появилась на совещании в Совете Федерации в день публикации «консервы» – мероприятие было публичным, его освещали журналисты. Тем не менее, детали в образе чиновницы различаются: в Кремле на ее левой руке только браслет, в Совфеде – часы и кольцо.

«Системе» не удалось найти других фото Радионовой, сделанных в той же блузе, до этих встреч.

Расположение книг в шкафу Владимира Путина постоянно меняется без всякой логики. Книги то стоят на своих местах, то исчезают на несколько дней, а потом старая раскладка возвращается – с точностью до сантиметра.

Кроме того, на «консервы» указывает и расположение ручек и карандашей. Например, на второй встрече Путина со Светланой Чупшевой в сентябре 2025 года письменные принадлежности на столе у президента стоят точно так же, как и на встрече с Радионовой в октябре. Между двумя этими встречами прошло почти полтора месяца и девять других мероприятий в кремлевском кабинете. И каждый раз ручки и карандаши стояли по-разному, кроме этих двух встреч.

Кремль ни разу не ответил на вопросы «Системы» об использовании «консерв».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com