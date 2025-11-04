Германия выделит Украине €11,5 миллиардов 4.11.2025, 19:18

В 2026 году ФРГ решила увеличить помощь Киеву на 3 млрд евро.

Кабинет министров Германии намерен увеличить финансовую помощь Украине на €3 млрд в 2026 году, передает Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве.

По сведениям источников Handelsblatt, министр финансов Ларс Клингбайль совместно с главой Минобороны Борисом Писториусом предложат выделить дополнительные средства на поддержку Украины, когда парламент будет рассматривать законопроект о бюджете на 2026 год.

Эти деньги должны пойти на закупки артиллерии, беспилотников и бронетехники, а также на замену двух ЗРК Patriot. Источник Reuters в правительстве сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал выделение дополнительных средств на эти цели в предложенном объеме.

В предыдущей версии законопроекта о бюджете на 2026 год для Украины было выделено €8,5 млрд. Бундестаг должен окончательно утвердить документ на следующей неделе.

Германия является крупнейшим в Европе донором военной помощи Украине, отмечает Reuters: по данным агентства, с начала полномасштабного вторжения РФ в в 2022 году Берлин выделил Киеву около €40 млрд.

