Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA2
- 4.11.2025, 21:13
Белоруска обыграла американку Джессику Пегулу.
Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла второй матч на групповом этапе Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде.
Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу, которая занимает пятое место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 2:6, 6:3.
Ранее в группе Штеффи Граф американка Кори Гауфф победила итальянку Джасмин Паолини — 6:3, 6:2.
Соболенко с двумя победами досрочно обеспечила себе место в полуфинале. В следующем матче 6 ноября она сыграет против Гауфф, а Пегула встретится с Паолини, которая после двух поражений потеряла шансы на выход в плей-офф.
В группе Серены Уильямс выступают Елена Рыбакина (Казахстан), которая после двух побед также уже обеспечила себе место в полуфинале, Ига Свёнтек (Польша), Аманда Анисимова (США) и Мэдисон Киз (США).
Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.