закрыть
4 ноября 2025, вторник, 21:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

2
  • 4.11.2025, 21:13
Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Белоруска обыграла американку Джессику Пегулу.

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла второй матч на групповом этапе Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде.

Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу, которая занимает пятое место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 2:6, 6:3.

Ранее в группе Штеффи Граф американка Кори Гауфф победила итальянку Джасмин Паолини — 6:3, 6:2.

Соболенко с двумя победами досрочно обеспечила себе место в полуфинале. В следующем матче 6 ноября она сыграет против Гауфф, а Пегула встретится с Паолини, которая после двух поражений потеряла шансы на выход в плей-офф.

В группе Серены Уильямс выступают Елена Рыбакина (Казахстан), которая после двух побед также уже обеспечила себе место в полуфинале, Ига Свёнтек (Польша), Аманда Анисимова (США) и Мэдисон Киз (США).

Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип