Житель Ветки упал с моста и повис над рекой без сознания 4.11.2025, 22:06

Спасателям удалось поднять его из опасной зоны.

В Ветке мужчина упал с автомобильного моста и повис без сознания, зацепившись за конструкцию, сообщила БелТА.

Несчастный случай произошел 3 ноября. Очевидцы сообщили в Гомельскую областную организацию ОСВОД, что требуется помощь человеку, который висит на конструкции автомоста над рекой Сож.

Прибывшие спасатели застраховали мужчину от дальнейшего падения, и пока он был сознания, подняли из опасной зоны и передали медикам.

Позже в больнице установили, что пострадавшим оказался житель Ветки 1988 года рождения. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время падения горожанин получил серьезные травмы.

