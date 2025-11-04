Житель Ветки упал с моста и повис над рекой без сознания
- 4.11.2025, 22:06
Спасателям удалось поднять его из опасной зоны.
В Ветке мужчина упал с автомобильного моста и повис без сознания, зацепившись за конструкцию, сообщила БелТА.
Несчастный случай произошел 3 ноября. Очевидцы сообщили в Гомельскую областную организацию ОСВОД, что требуется помощь человеку, который висит на конструкции автомоста над рекой Сож.
Прибывшие спасатели застраховали мужчину от дальнейшего падения, и пока он был сознания, подняли из опасной зоны и передали медикам.
Позже в больнице установили, что пострадавшим оказался житель Ветки 1988 года рождения. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время падения горожанин получил серьезные травмы.