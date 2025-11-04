закрыть
4 ноября 2025, вторник, 23:04
В Португалии перехватили субмарину с 1,7 тонны кокаина

  • 4.11.2025, 22:16
  • 2,082
Члена экипажа — венесуэльцы.

Португальские органы власти перехватили «нарко-субмарину» в Атлантическом океане, которая перевозила более 1,7 тонны кокаина, предназначенного для Пиренейского полуострова. Полупогружной аппарат был захвачен в ходе международной операции под кодовым названием El Dorado, которую возглавляли Полиция юстиции Португалии (PJ) и военно-морские силы при поддержке португальских ВВС, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и Агентства по борьбе с наркотиками США (DEA). Операцию координировали через Центр морского анализа и операций: Наркотики в Лиссабоне, который способствует совместным морским антинаркотическим действиям между европейскими странами и их союзниками, пишет The Times.

Судно было остановлено в международных водах и под охраной флота доставлено в порт. Четыре члена экипажа — все венесуэльцы — были арестованы и переданы в уголовные суды в Понта-Делгада на острове Сан-Мигель в архипелаге Азорских островов. PJ сообщила, что аппарат направлялся на Пиренейский полуостров и перевозил наркотики для транснациональной преступной организации.

Официальные лица заявили, что захват подчеркивает растущую роль Португалии как атлантических ворот для поставок кокаина из Латинской Америки. Контрабандисты все чаще полагаются на специально построенные низкопрофильные полупогружные аппараты, предназначенные для избежания радиолокационного и воздушного обнаружения.

