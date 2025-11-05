закрыть
5 ноября 2025, среда
Brabus представил эксклюзивный мотоцикл по цене нового Lexus

  • 5.11.2025, 9:01
  • 1,638
В его конструкции использован карбон, а двигатель развивает 190 сил.

Презентован новый мотоцикл Brabus 1400 R Signature Edition. В его конструкции использован карбон, а двигатель развивает 190 сил.

Новый Brabus 1400 R Signature Edition продают за 41 933 евро, то есть он стоит на уровне нового кроссовера Lexus NX. О мотоцикле рассказали на сайте немецкого ателье.

Не все знают, что Brabus с 2022 года тюнингует двухколесную технику, причем обычно выбирает австрийские мотоциклы KTM. На этот раз доработали новый KTM 1390 Super Duke R EVO класса Naked.

Байк KTM Brabus 1400 R Signature Edition получил карбоновые обтекатели, крылья и декор. Ему изменили диодную фару и установили особые 17-дюймовые диски Monoblock II EVO Platinum Edition. Сиденья обшили кожей и микрофиброй Dimanica, а цифровой щиток приборов получил особую графику.

1,35-литровый двигатель V2 на 190 л.с. и 145 Нм остался без изменений, но его дополнили выхлопом Brabus. Также байк оснащен полуактивной подвеской WP-APEX и тормозами Brembo.

К тому же, мотоцикл Brabus продается с комплектом фирменных аксессуаров — защитным чехлом и карбоновым брелоком в кожаной ключнице.

