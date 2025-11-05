закрыть
Жителям четырех районов Минска в воду добавят флуоресцеин

3
  • 5.11.2025, 10:55
  • 2,472
Жителям четырех районов Минска в воду добавят флуоресцеин

Из-за этого вода в кранах станет зеленой.

С 11 ноября у жителей четырех районов Минска из-под крана будет течь зеленоватая вода — в нее добавят специальный краситель флуоресцеин. Об этом сообщает «Минскэнерго».

Вода позеленеет у жителей Ленинского, Заводского, Советского и Первомайского районов.

«Если вы заметите, что вода в кране изменила цвет и стала зеленоватой, не стоит паниковать — все под контролем! С 11 ноября 2025 года до конца отопительного сезона в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей будет добавлен специальный краситель — флуоресцеин. Эта окраска воды осуществляется для быстрого обнаружения утечек и несанкционированного использования теплоносителя, а также для проверки герметичности водонагревателей», — объяснили в «Минскэнерго».

В организации добавили, что флуоресцеин абсолютно безопасен для здоровья человека и разрешен к применению согласно требованиям Санэпиднадзора.

«Если вы заметите окрашенную воду в системах горячего водоснабжения или утечку зеленого оттенка, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами», — попросили жителей районов в организации.

