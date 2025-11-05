Аэропорт Вильнюса снова закрывали — в этот раз из-за дрона 1 5.11.2025, 12:28

Воздушная гавань не работала почти 30 минут.

Аэропорт Вильнюса был временно закрыт 5 ноября почти на 30 минут из-за дрона. Об этом сообщает Delfi.

Временные ограничения воздушного пространства ввели утром, в 9.50.

«Согласно имеющимся данным, ситуация оказала минимальное влияние на два рейса. Воздушное пространство было вновь открыто около 10.18, и все операции в аэропорту сейчас проходят в штатном режиме», — сообщил представитель компании «Литовские аэропорты» Тадас Василяускас.

Напомним, из-за участившихся случаев прилета метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси, которые парализуют работу аэропортов, Литва 29 октября приняла решение частично закрыть движение на границе с нашей страной до 30 ноября.

В Вильнюсе считают, что к запуску воздушных шаров с контрабандой причастен официальный Минск. ЕС пригрозил ввести дополнительные санкции против Беларуси, если «гибридные действия» в адрес Литвы будут продолжены.

В ночь на 31 октября аэропорт Вильнюса в очередной раз был вынужден приостановить работу из-за шаров. Президент Литвы Гитанас Науседа пригрозил реагировать на подобные случаи «всеми возможными способами» — в частности, сбивать метеозонды, а также «повышать температуру» с помощью национальных и европейских санкций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com