закрыть
5 ноября 2025, среда, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский спецназ уничтожил технику для «Искандеров» и российскую РЛС в Курской области

  • 5.11.2025, 12:51
Украинский спецназ уничтожил технику для «Искандеров» и российскую РЛС в Курской области

Военным помогли повстанцы из движения «Черная Искра».

В ночь на 4 октября украинские Силы специальных операций совместно с повстанческим движением «Черная Искра» нанесли точный удар по российской технике в Курской области.

Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

Совместными действиями одного из подразделений Сил специальных операций и повстанческого движения «Черная Искра» была поражена транспортно-заряжательная машина для ОТРК «Искандер».

Поражение произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ.

Как известно, эта машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины.

Также ССО и представители «Черная Искра» испепелили радиолокационную станцию 1Л122 «Гармонь». РЛС несла дежурство вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ.

Малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.

«Силы специальных операций Украины продолжают наносить «тысячи порезов» врагу, приближая его наступательный и стратегический крах. Силы специальных операций: Всегда за чертой!», - подчеркнули военные.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип