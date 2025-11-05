Украинский спецназ уничтожил технику для «Искандеров» и российскую РЛС в Курской области
- 5.11.2025, 12:51
Военным помогли повстанцы из движения «Черная Искра».
В ночь на 4 октября украинские Силы специальных операций совместно с повстанческим движением «Черная Искра» нанесли точный удар по российской технике в Курской области.
Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.
Совместными действиями одного из подразделений Сил специальных операций и повстанческого движения «Черная Искра» была поражена транспортно-заряжательная машина для ОТРК «Искандер».
Поражение произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ.
Как известно, эта машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины.
Также ССО и представители «Черная Искра» испепелили радиолокационную станцию 1Л122 «Гармонь». РЛС несла дежурство вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ.
Малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.
«Силы специальных операций Украины продолжают наносить «тысячи порезов» врагу, приближая его наступательный и стратегический крах. Силы специальных операций: Всегда за чертой!», - подчеркнули военные.