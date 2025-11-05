Китай отменяет пошлины на сою и зерно из США 5.11.2025, 13:40

После договоренности по фентанилу.

Китай отменяет тарифы на сельскохозяйственные товары из США после сокращения американских пошлин, связанных с фентанилом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай объявил об отмене тарифов на ряд американских сельскохозяйственных товаров после того, как Соединенные Штаты вдвое снизили пошлины, связанные с фентанилом, на китайский экспорт.

Как сообщило Министерство финансов КНР, с 10 ноября будут сняты все тарифы, введенные 4 марта, на американскую сою, кукурузу, пшеницу, сорго и курятину. Стоит отметить, что об этом ранее информировал и Белый дом.

Решение Пекина стало ответом на подписанные президентом США Дональдом Трампом исполнительные указы, которые снизили связанные с фентанилом пошлины с 34% до 10%.

Оба шага являются частью более широкого торгового соглашения между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, которое рассчитано на один год и имеет целью стабилизировать отношения между странами после длительного периода экономического противостояния.

По данным издания, разрядка в торговом напряжении уже повлияла на мировые рынки - фьючерсы на сою в Чикаго выросли на 1% во время азиатских торгов.

Китай избегал товаров из США

Китай, который ранее избегал американской сои из-за таможенных споров, в последнее время возобновил закупки. В прошлом году Пекин приобрел сои из США на более чем 12 миллиардов долларов.

Впрочем, по данным трейдеров, даже после отмены части тарифов американская соя может оставаться под 13% импортной пошлиной в Китае.

По заявлению китайского Минфина, отмена тарифов соответствует «фундаментальным интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества» и призвана поднять двусторонние торговые отношения на новый уровень.

