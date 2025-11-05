Пьяный «СВОшник» с ножом напал на посетителей минского кафе?10
Мужчина хвастался, что «отрезал людям головы».
В обеденное время 34‑летний минчанин зашел в кафе на пр. Рокоссовского. Изучая меню, он услышал, как один явно пьяный посетитель нецензурно выражается в его адрес, но проигнорировал это. Далее незнакомец предложил выйти на улицу поговорить, и в этот момент мужчина увидел, что у незнакомца на поясе висит нож в ножнах, а под ремень засунут предмет, похожий на пистолет. Он испугался и предложил поговорить за столиком, рассказывает «Минск-новости».
Пьяный парень согласился и стал рассказывать, что участвовал в спецоперации на территории Украины и отрезал людям головы.
Вдруг он выхватил нож и начал угрожать минчанину, размахивая им около его лица и требуя выйти на улицу. Мужчина, стараясь сохранять спокойствие, согласился, но при условии, что злоумышленник выбросит нож в мусорку.
Незнакомец послушался.
Возле входа в кафе он снова стал угрожать мужчине расправой и вдруг вернулся в заведение — вероятно, чтобы забрать нож. Улучив момент, минчанин сел в свой автомобиль и сообщил о случившемся в милицию.
29‑летнего парня задержали.
— Обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, — рассказал заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник.
Парня обвиняют в особо злостном хулиганстве. Действительно ли он участвовал в войне в Украине, издание не уточняет, но и не опровергает.