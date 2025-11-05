закрыть
Украинский Генштаб объяснил, что происходит в Покровске

  • 5.11.2025, 15:35
Украинский Генштаб объяснил, что происходит в Покровске

ВСУ контратакуют.

Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 5 ноября окружение украинских подразделений отсутствует. Военные осуществляют мероприятия по блокированию противника, который пытается проникнуть и закрепиться в городе Покровск.

В районе города продолжаются ударно-поисковые действия с участием штурмовых подразделений 425-го отдельного штурмового полка, спецназовцев СБС, ССпО, ВСП, Нацгвардии и ГУР МОУ. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 26 оккупантов, еще 64 получили ранения. Уничтожено или повреждено 58 укрытий противника.

С начала недели на Покровском направлении потери российских войск составили 249 человек (159 - безвозвратные), а также 7 пунктов управления БпЛА, танк, боевую бронированную машину и 26 единиц автомобильной и мото-техники. Параллельно продолжается укрепление флангов обороны и защита логистических маршрутов.

В рамках Добропольской операции украинские штурмовые подразделения за минувшие сутки продвинулись на расстояние от 100 до 700 метров. В целом освобождено 188,9 км² территории и зачищено еще 249,9 км² от диверсионно-разведывательных групп врага.

