Спецназ ВСУ выбил армию РФ из Родинского под Покровском
- 5.11.2025, 15:54
- 2,252
Диверсанты ликвидированы.
Украинские десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады провели успешную зачистку населенного пункта Родинское в Донецкой области. Как сообщает censor.net, несколько небольших российских диверсионно-штурмовых групп, общая численность которых достигала 20 человек, пытались закрепиться в пятиэтажных домах почти в центре города.
Однако бойцы 95-й бригады оперативно их обнаружили и уничтожили. На видео видно, как позиции российских военных вспыхивают и полностью выгорают после точных ударов украинских десантников.
Родинское расположено рядом с железнодорожным узлом Покровск и станцией Родинская, где с 2009 года осуществляются только грузовые перевозки. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для контроля над дорогой к Покровску. По состоянию на конец июля 2025 года в городе не осталось мирных жителей — Родинское превратилось в передовую точку ожесточённого противостояния.
Попытка российских диверсантов закрепиться в Родинском завершилась провалом, отмечают военные обозреватели. По данным украинских военных, ни одна вражеская группа не смогла выйти из зоны поражения.