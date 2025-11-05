Спецназ ВСУ выбил армию РФ из Родинского под Покровском 5.11.2025, 15:54

2,252

Диверсанты ликвидированы.

Украинские десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады провели успешную зачистку населенного пункта Родинское в Донецкой области. Как сообщает censor.net, несколько небольших российских диверсионно-штурмовых групп, общая численность которых достигала 20 человек, пытались закрепиться в пятиэтажных домах почти в центре города.

Однако бойцы 95-й бригады оперативно их обнаружили и уничтожили. На видео видно, как позиции российских военных вспыхивают и полностью выгорают после точных ударов украинских десантников.

Родинское расположено рядом с железнодорожным узлом Покровск и станцией Родинская, где с 2009 года осуществляются только грузовые перевозки. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для контроля над дорогой к Покровску. По состоянию на конец июля 2025 года в городе не осталось мирных жителей — Родинское превратилось в передовую точку ожесточённого противостояния.

Попытка российских диверсантов закрепиться в Родинском завершилась провалом, отмечают военные обозреватели. По данным украинских военных, ни одна вражеская группа не смогла выйти из зоны поражения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com