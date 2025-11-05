закрыть
5 ноября 2025, среда, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецназ ВСУ выбил армию РФ из Родинского под Покровском

  • 5.11.2025, 15:54
  • 2,252
Спецназ ВСУ выбил армию РФ из Родинского под Покровском

Диверсанты ликвидированы.

Украинские десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады провели успешную зачистку населенного пункта Родинское в Донецкой области. Как сообщает censor.net, несколько небольших российских диверсионно-штурмовых групп, общая численность которых достигала 20 человек, пытались закрепиться в пятиэтажных домах почти в центре города.

Однако бойцы 95-й бригады оперативно их обнаружили и уничтожили. На видео видно, как позиции российских военных вспыхивают и полностью выгорают после точных ударов украинских десантников.

Родинское расположено рядом с железнодорожным узлом Покровск и станцией Родинская, где с 2009 года осуществляются только грузовые перевозки. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для контроля над дорогой к Покровску. По состоянию на конец июля 2025 года в городе не осталось мирных жителей — Родинское превратилось в передовую точку ожесточённого противостояния.

Попытка российских диверсантов закрепиться в Родинском завершилась провалом, отмечают военные обозреватели. По данным украинских военных, ни одна вражеская группа не смогла выйти из зоны поражения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип