Танки ВСУ превратили в руины укрытие оккупантов

  • 5.11.2025, 17:34
Танки ВСУ превратили в руины укрытие оккупантов

Была ликвидирована российская штурмовая группа.

На фронте экипажи танков 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ провели результативную операцию, уничтожив группу российских штурмовиков, которые готовились к атаке.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», танкисты из экипажей «Грин» и «Кизи» обнаружили вражескую группировку, которая скрывалась в укрытии. Противник сосредоточил в здании свои силы для дальнейшего наступления, однако украинские воины действовали на опережение. После нескольких точных прицельных выстрелов позиция оккупантов была уничтожена вместе с личным составом.

