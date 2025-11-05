Танки ВСУ превратили в руины укрытие оккупантов 5.11.2025, 17:34

Была ликвидирована российская штурмовая группа.

На фронте экипажи танков 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ провели результативную операцию, уничтожив группу российских штурмовиков, которые готовились к атаке.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», танкисты из экипажей «Грин» и «Кизи» обнаружили вражескую группировку, которая скрывалась в укрытии. Противник сосредоточил в здании свои силы для дальнейшего наступления, однако украинские воины действовали на опережение. После нескольких точных прицельных выстрелов позиция оккупантов была уничтожена вместе с личным составом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com