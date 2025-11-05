Танки ВСУ превратили в руины укрытие оккупантов
- 5.11.2025, 17:34
Была ликвидирована российская штурмовая группа.
На фронте экипажи танков 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ провели результативную операцию, уничтожив группу российских штурмовиков, которые готовились к атаке.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», танкисты из экипажей «Грин» и «Кизи» обнаружили вражескую группировку, которая скрывалась в укрытии. Противник сосредоточил в здании свои силы для дальнейшего наступления, однако украинские воины действовали на опережение. После нескольких точных прицельных выстрелов позиция оккупантов была уничтожена вместе с личным составом.