Сегодня пройдут девять матчей Лиги чемпионов 5.11.2025, 19:08

«Кайрат» белорусов Мартыновича и Громыко сыграет с «Интером».

Сегодня, 5 ноября, состоятся девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 5 ноября (время – минское):

20:45. «Пафос» – «Вильярреал»;

20:45. «Карабах» – «Челси»;

23:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Атлетик» Бильбао;

23:00. «Аякс» – «Галатасарай»;

23:00. «Марсель» – «Аталанта»;

23:00. «Бенфика» – «Байер»;

23:00. «Брюгге» – «Барселона»;

23:00. «Интер» – «Кайрат»;

23:00. «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

