ВСУ зачистили здание горсовета Покровска и подняли там флаг Украины 1 5.11.2025, 20:31

1,864

Видео.

Штурмовики 425-го полка «Скала» ВСУ вернули украинский флаг на здание горсовета в Покровске Донецкой области. Об этом 5 ноября сообщается в Facebook подразделения.

В опубликованном в YouTube полка видео говорится, что в последнее время российские оккупанты распространили информацию о том, что Покровск якобы находится полностью под их контролем, а на мэрии города висит их триколор.

«Но информацию мы опровергли. Были задействованы 210-й и 1-й штурмовой батальоны. Выполняли ее [военную операцию] поэтапно. Было спланировано логистические маршруты, обеспечение личного состава и маршруты движения», – рассказал украинский военный с позывным Боец.

Как говорится в видеоматериале, две украинские штурмовые группы получили задачу пройти в центр Покровска, зачистить здание горсовета и вернуть на него украинский флаг.

На задание военные выехали ночью. Несмотря на поражение машины группы, штурмовики зашли в Покровск.

Движение групп по городу должно было происходить незаметно и быстро, поэтому был выбран маршрут по улицам с самым большим количеством деревьев и укрытий.

«У нас был один военнослужащий 300-й, но он был «легкий», от эвакуации он отказался, сказал: «Я хочу идти на эту задачу». То есть «задачу я выполню». Дошел, поднял флаг, зачистили здание. Здание находится под нашим контролем», – подчеркнул Боец.

Штурмовики ВСУ застали оккупантов врасплох, ликвидировав врага внутри здании горсовета.

«Продвинулись в здание, зачистили, уничтожили там врага, вывесили флаг Украины и сделали свою работу», – сообщил украинский военный с позывным Кэп.

По словам военного с позывным Боец, движение по населенному пункту противника есть, но он «уничтожается очень с большой скоростью».

«Заводятся группы, как 425-го отдельного штурмового полка, так и других специальных подразделений», – резюмировал он.

