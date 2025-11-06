Беспилотники ударили по НПЗ «Лукойла» в Волгограде 1 6.11.2025, 8:14

3,382

А российская ПВО поразила многоэтажку.

В ночь на 6 ноября ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», расположенный в российском городе Волгоград.

«Попадание по НПЗ», — говорится в подписи к видео, на котором зафиксирован момент поражения завода, обнародованном телеграм-каналом «Supernova+».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку БПЛА на предприятие.

«В ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средствах. В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе», — отметил Бочаров.

В то же время в сети утверждают, что в многоэтажку в Волгограде попала ракета от российской системы ПВО «Панцирь».

