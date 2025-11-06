Польскую систему платежей BLIK атаковали боты из Беларуси 1 6.11.2025, 11:42

Атака была зафиксирована 1 и 3 ноября.

DDoS-атаки, приведшие к аварии польской системы платежей BLIK 1 и 3 ноября, проводились с территории России и Беларуси. Об этом в эфире портала Wp.pl заявил министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

«Мы можем сказать, что все следы, касающиеся того, откуда происходили атаки ботов, которые хотели заблокировать сетевой трафик, были из России и Беларуси», — сказал он.

Министр рассказал, что ежедневно в польском киберпространстве происходят «сотни и даже тысячи» опасных инцидентов. По его словам, Польше удается предупредить 99% кибератак.

«Киберпространство стало полем гибридной войны», — добавил Кшиштоф Гавковский.

Сбои в системе платежей BLIK в Польше были зафиксированы 1 и 3 ноября. Во время второго сбоя пользователи сообщали, что коды генерируются, средства списываются, но платежи не доходят до получателей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com