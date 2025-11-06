Польскую систему платежей BLIK атаковали боты из Беларуси

Польскую систему платежей BLIK атаковали боты из Беларуси1
- 6.11.2025, 11:42
Атака была зафиксирована 1 и 3 ноября.
DDoS-атаки, приведшие к аварии польской системы платежей BLIK 1 и 3 ноября, проводились с территории России и Беларуси. Об этом в эфире портала Wp.pl заявил министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.
«Мы можем сказать, что все следы, касающиеся того, откуда происходили атаки ботов, которые хотели заблокировать сетевой трафик, были из России и Беларуси», — сказал он.
Министр рассказал, что ежедневно в польском киберпространстве происходят «сотни и даже тысячи» опасных инцидентов. По его словам, Польше удается предупредить 99% кибератак.
«Киберпространство стало полем гибридной войны», — добавил Кшиштоф Гавковский.
Сбои в системе платежей BLIK в Польше были зафиксированы 1 и 3 ноября. Во время второго сбоя пользователи сообщали, что коды генерируются, средства списываются, но платежи не доходят до получателей.