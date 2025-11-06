Россияне фактически уничтожили Кинбурнскую косу и заповедник «Аскания-Нова» 1 6.11.2025, 11:46

1,640

Экологи сообщают о гибели тысяч дельфинов.

Россияне боевыми действиями на юге Украины фактически уничтожили Кинбурнскую косу и уникальный заповедник «Аскания-Нова».

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

«Речь идет о том самом заповеднике - «Аскания-Нова». Экологи уже били тревогу и обращались ко мне, прося привлечь внимание к этой теме, ведь она, к сожалению, не слишком обсуждается в медиа», - заявил Плетенчук.

Он также подчеркнул, что Кинбурнская коса фактически уничтожена. При этом сказать, удастся ли восстановить заповедник («Асканию-Нову» - ред.) и когда именно - пока сказать невозможно. Так же боевые действия вокруг Крыма существенно влияют на флору и фауну.

По разным оценкам, экологи сообщают о гибели тысяч дельфинов, ведь они очень чувствительны к взрывам.

По словам представителя ВМС ВСУ, экологи из Одесской области информировали о появлении нефтяных пятен, которые уже добрались до побережья возле Одессы, хотя их масштаб значительно меньше, чем на территории временно оккупированного Крыма.

