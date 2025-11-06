Прокуратура Грузии обвинила Михаила Саакашвили в преступлениях против государства 6.11.2025, 16:43

Михаил Саакашвили

Фото: AP

Также заведены уголовные дела против семи видных оппозиционеров.

Прокуратура Грузии сообщила о начале уголовного преследования восьми известных оппозиционных политиков, в том числе находящегося в заключении бывшего президента страны Михаил Саакашвили. Их обвиняют в преступлениях против государства, сообщает «Радио Свобода».

Кроме Саакашвили обвиняемыми стали ещё пятеро находящихся в заключении оппозиционеров: лидер прозападной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, бывший министр юстиции и образования Ника Гварамия, бывший лидер правившей при Саакашвили партии «Единое национальное движение» Ники Мелия, лидер либертарианской партии «Новый политический центр — Гирчи» Зураб Джапаридзе, и лидер оппозиционного объединения «Коалиция за перемены» Элене Хоштария.

Кроме того, обвиняются недавно помилованные лидеры оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Как заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе, дело возбуждено совместно прокуратурой, Службой государственной безопасности и Министерством внутренних дел. Оппозиционеров заподозрили в саботаже, содействии враждебной деятельности иностранного государства, финансировании действий, направленных против конституционного строя и национальной безопасности, в призывах к насильственному изменению конституционного порядка и свержению власти.

В том числе их обвиняют в помощи западным странам во введении санкций против местных бизнесменов и чиновников, в передаче информации о торговле нефтепродуктами и о положении в грузинском военном секторе. Всё это связали с отказом действующего грузинского правительства вводить санкции против России после начала украинской войны.

Самый большой тюремный срок по этим обвинениям грозит Джапаридзе, Вашадзе и Хоштария. В частности, им инкриминируется оказание помощи иностранному государству во враждебной деятельности, эта статья предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

